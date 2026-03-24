Manifestazione Si Ponte verrà allestito un palco in piazza Unione Europea

Il 28 marzo 2026 si terrà la manifestazione “L’Ora del Ponte” in piazza Unione Europea. L’organizzazione ha ottenuto dal Comune la concessione di occupare temporaneamente il suolo pubblico, prevedendo l’installazione di un palco e altre attrezzature tecniche. La richiesta di autorizzazione è stata approvata dall’amministrazione comunale per consentire lo svolgimento dell’evento.

L'ok del Comune agli organizzatori dell'evento in programma il 28 marzo. Le modifiche alla viabilità per mantenere alta la sicurezza In occasione della manifestazione “L’Ora del Ponte”, in programma il 28 marzo 2026, l’organizzazione dell’evento ha richiesto e ottenuto dal Comune la concessione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, mediante l’installazione di palchi e attrezzature tecniche, in Piazza Unione Europea e in via Argentieri. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell’evento e la sicurezza dei partecipanti, il Dipartimento Servizi Manutentivi – Servizio Mobilità Urbana ha disposto modifiche alla viabilità. In particolare, dalle ore 14. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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