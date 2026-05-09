Arthur Juventus ci risiamo | niente riscatto da parte del Gremio i bianconeri lo rimetteranno sul mercato a prezzo di saldo! Ultime
La Juventus ha deciso di mettere nuovamente sul mercato il giocatore brasiliano, che non ha visto il riscatto dal Gremio. La società ha fissato un prezzo di saldo per la cessione a titolo definitivo, dopo il ritorno dal prestito in Brasile. La decisione arriva in seguito alla mancata conclusione dell’accordo con il club sudamericano, che non ha esercitato l’opzione di riscatto. Il giocatore è ora libero di valutare eventuali offerte.
di Luca Fioretti Arthur Juventus, la dirigenza fissa il prezzo di saldo per la cessione a titolo definitivo del brasiliano al rientro dal prestito al Gremio. Le clamorose indiscrezioni di mercato diffuse da Tuttosport delineano con estrema chiarezza il futuro sportivo di Arthur. Il centrocampista farà ufficialmente ritorno in Italia, poiché il Gremio ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto al termine dell’annata vissuta in prestito. Di conseguenza, il brasiliano rientrerà per l’ennesima volta in bianconero: la dirigenza dovrà gestire nuovamente la spinosa situazione del giocatore. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Rientrato alla base, il mediano entrerà nell’ultimo anno del suo importante contratto, con l’ufficiale scadenza fissata a giugno 2027.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Notizie correlate
Leggi anche: Milan, ci risiamo: ancora due anime! Furlani e Tare, scontro sul mercato da Mateta ad André
Gonzalo Garcia Juventus, i bianconeri fanno sul serio per lo spagnolo: le ultime sul possibile affaredi Francesco SpagnoloGonzalo Garcia Juventus, Moretto conferma che i bianconeri continuano a seguire da vicino lo spagnolo del Real Madrid.
Panoramica sull’argomento
Non lo riscattano e nessuno lo vuole a quel prezzo: Juve, il ritorno che non ti aspettiIl Gremio non ha intenzione di acquistare Arthur, che entra nell’ultimo anno di contratto: scade a giugno 2027 ... tuttosport.com
Arthur parla della Juventus: Darà tutto per arrivare seconda. Con Spalletti cresciuta tantoL'ex centrocampista della Juventus Arthur, oggi al Gremio in Brasile, ha parlato a TuttoJuve del suo momento e del finale di campionato dei bianconeri: Raggiungere. tuttomercatoweb.com