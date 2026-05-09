Arthur Juventus ci risiamo | niente riscatto da parte del Gremio i bianconeri lo rimetteranno sul mercato a prezzo di saldo! Ultime

La Juventus ha deciso di mettere nuovamente sul mercato il giocatore brasiliano, che non ha visto il riscatto dal Gremio. La società ha fissato un prezzo di saldo per la cessione a titolo definitivo, dopo il ritorno dal prestito in Brasile. La decisione arriva in seguito alla mancata conclusione dell’accordo con il club sudamericano, che non ha esercitato l’opzione di riscatto. Il giocatore è ora libero di valutare eventuali offerte.

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