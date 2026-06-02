arrivano i temporali allerta meteo in toscana ecco dove e quando

Un’allerta meteo gialla è stata diramata in Toscana a causa di temporali previsti tra le 22 di martedì e le 12 di mercoledì. La zona interessata comprende diverse aree della regione, dove si attendono piogge intense e possibili raffiche di vento. Le autorità raccomandano attenzione e precauzioni durante questo intervallo di tempo. Non sono stati segnalati danni o incidenti al momento.

Firenze, 2 giugno 2026 – Scatta un’ allerta meteo gialla in Toscana per il rischio di forti temporali dalle 22 di martedì 2 giugno alle 12 di mercoledì 3 giugno. E poco oltre il confine ligure la provincia della Spezia sarà invece in allerta arancione. Il tempo – come riporta il Centro funzionale della Regione Toscana – va verso un peggioramento per l'ingresso di una perturbazione previsto per la serata di martedì 2 giugno a partire dalla zona nord-occidentale che sarà in transito sulla Toscana in nottata. Ma una residua instabilità durerà fino al pomeriggio di mercoledì 3 giugno. https:www.lanazione.itsarzanacronacamarinella-spiaggia-concessioni-lmhj7p65 Le previsioni del tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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