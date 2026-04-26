Un fronte di temporali intensi, raffiche di vento e grandinate si sta avvicinando alla Lombardia, portando condizioni meteorologiche più movimentate rispetto al fine settimana soleggiato. L’allerta meteo riguarda diverse zone della regione e si estende anche alle ore successive, con previsioni di piogge e fenomeni temporaleschi che potrebbero interessare le aree più esposte. La situazione richiede attenzione alle comunicazioni ufficiali e alle eventuali misure di sicurezza.

Milano, 26 aprile 2026 – Dopo un weekend nel segno del sole e del cielo azzurro è in arrivo un inizio settimana dal sapore differente in Lombardia, con una situazione meteorologica più umida e instabile. Ma partiamo da quadro meteo per la serata di oggi, domenica 26 aprile: per la giornata odierna sono attese condizioni debolmente stabili con un generale aumento dell'umidità che determina la possibilità di isolati rovesci o temporali sui rilievi, specie sull'Appennino; non è escluso qualche fenomeno anche sulla pianura vicina. Sulle zone alpine e prealpine locali rinforzi di vento con possibili raffiche sino a 35-55 kmh. La svolta di lunedì 27 aprile.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Forti temporali, raffiche di vento e incubo grandine: allerta meteo in Lombardia. Ecco dove e quando

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