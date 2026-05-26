Il sole va in pausa a Milano scatta l' allerta meteo | ecco quando arrivano i temporali

A Milano è stata emessa un’allerta meteo a causa di un possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche. Si prevede che, nel corso della giornata, un'onda di temporali possa causare un’interruzione del tempo soleggiato e caldo. La perturbazione è attesa portare un episodio di instabilità, con temporali che potrebbero interessare la zona. La situazione potrebbe evolversi nel breve termine, con condizioni meteorologiche che cambieranno rispetto alle giornate precedenti.

Il caldo estivo e le giornate di sole potrebbero essere interrotti brevemente dall'arrivo di una perturbazione che potrebbe portare con sé un momento di instabilità. Per questo il Centro monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha emanato un'allerta gialla per rischio temporali sul nodo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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