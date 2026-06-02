A Seregno sono stati installati nuovi cestini per i rifiuti, sostituendo progressivamente quelli esistenti sul territorio. L'intervento riguarda tutti i contenitori presenti in città, con l'obiettivo di migliorare la raccolta differenziata e ridurre l’inciviltà. La sostituzione si svolge in modo graduale e mira a dotare la città di contenitori più funzionali e resistenti.

A Seregno è iniziato un intervento semplice ma decisivo: la sostituzione progressiva di tutti i cestini presenti sul territorio. I primi nuovi modelli sono già comparsi a Santa Valeria e nell’area della biblioteca, segnando l’avvio di un percorso che interesserà l’intera città, compresi i quartieri più periferici. La novità più evidente è la fessura molto più stretta rispetto ai cestini tradizionali. Una scelta tutt’altro che estetica: serve a impedire l’uso improprio da parte degli incivili che negli anni hanno trasformato molti cestini in punti di abbandono. Interi sacchetti di rifiuti domestici venivano infilati all’interno, saturando lo spazio e rendendo impossibile anche il gesto di buttare un fazzoletto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arrivano i nuovi cestini anti incivili

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