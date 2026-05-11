In Trentino arrivano i nuovi gusci anti orso | ecco dove si trovano

Recentemente sono stati completati i lavori per installare i nuovi gusci anti orso nell’area della Comunità della Vallagarina, in Trentino. Le strutture sono state posizionate nelle zone specifiche designate per prevenire eventuali incontri tra gli orsi e le persone. Questa operazione fa parte di un intervento volto a garantire la sicurezza delle attività umane e la tutela della fauna selvatica nella regione.

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Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di realizzazione e posizionamento dei nuovi “gusci anti orso” nell’area della Comunità della Vallagarina. Si tratta di una trentina di dispositivi per la messa in sicurezza dei rifiuti urbani, in particolare l’umido organico, dalle incursioni dei grandi.🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trasferiti gli uffici del Suap, ecco dove si trovano adessoA seguito della riorganizzazione della struttura organizzativa del Comune di Pordenone, gli uffici SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)... Argomenti più discussi: Gestione strade? In Trentino arrivano i primi mezzi 100% elettrici: Approccio innovativo a ridotto impatto ambientale; Previdenza per i neonati: 17000 adesioni nel 2025 in Trentino Alto Adige; Trento, in centro storico arriva la Squadra di Intervento Operativo; Aziende a prova di futuro arriva a Tesero: incontro su gestione del rischio ed ESG. #Buongiorno con il #Corriere. Il giornale in edicola e sul digitale #Trentino #AltoAdige x.com Caffè Italia * 04/05/26 reddit Gestione strade? In Trentino arrivano i primi mezzi 100% elettrici: Approccio innovativo a ridotto impatto ambientaleTRENTO. Il rinnovo della flotta rimane una priorità per migliorare capacità operativa e sicurezza. Sono queste le parole con le quali il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugat ... ildolomiti.it