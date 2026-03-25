L'amministrazione comunale ha posizionato 200 nuovi cestini portarifiuti in diverse aree della città. La metà di questi contenitori è stata collocata in piazza 2 Giugno, viale Mario Rapisardi, piazza Europa, Corso delle Province, viale Veneto e viale Libertà. La scelta delle località riguarda zone frequentate da pedoni e aree pubbliche di rilevante afflusso.

L'amministrazione comunale ha installato duecento nuovi cestini portarifiuti. Cento contenitori sono stati collocati in piazza 2 Giugno, lungo viale Mario Rapisardi, in piazza Europa, lungo Corso delle Province, in viale Veneto e viale Libertà. Altri cento cestini sono stati installati in via Umberto e nelle vie limitrofe e in piazza Duomo, piazza Università, via Etnea fino a piazza Cavour. “Abbiamo ascoltato le esigenze del territorio, cittadini ed esercenti hanno sollecitato contenitori più capienti nelle aree di maggior transito pedonale. Un intervento concreto per il decoro della città che si aggiunge ai duemila piccoli cestini tradizionali già operativi e che rafforza il presidio del territorio nella lotta contro l'abbandono dei rifiuti”, ha dichiarato il vicesindaco Massimo Pesce. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Decoro urbano, l'amministrazione comunale installa 200 nuovi cestini portarifiuti

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