Un giovane di 21 anni, di origini italo-marocchine e residente in Brianza, è stato arrestato ieri dalla Digos con l’accusa di terrorismo. Gli agenti hanno ritenuto probabile una sua imminente azione. Il fermo segue le indagini su un possibile progetto ispirato a Salim. Nessun dettaglio sulle modalità dell’arresto o sull’identità del sospettato. La polizia ha confermato che l’indagato era considerato pronto a compiere un gesto estremo.

L’ultimo segnale d’allarme è arrivato il 30 maggio. Quando, secondo la Procura di Milano, Zakaria Ben Haddi ha pubblicato sui propri profili social «diversi post inneggianti al martirio, facendo ritenere verosimile una sua immediata ed estemporanea attivazione». Pochi giorni prima gli investigatori avevano già annotato un altro elemento ritenuto significativo: il riferimento al «tragico evento» avvenuto a Modena il 15 maggio scorso, quando Salim El Koudri aveva travolto i passanti in pieno centro con la sua automobile. Chi indaga l’ha letto come il punto di arrivo di una discesa progressiva dentro l’universo della propaganda jihadista maturato attraverso il Web e i social network. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Arrestato un altro italo-marocchino: pronto al martirio ispirato da Salim

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