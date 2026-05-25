Un ragazzo di 22 anni di origini marocchine è stato arrestato dalla polizia a Reggio Emilia. È accusato di aver cercato di pianificare un attentato di matrice terroristica. La polizia ha intercettato messaggi e attività sospette, portando all’arresto. L’indagato avrebbe manifestato intenzioni di compiere un attacco di vasta portata. Le autorità hanno sequestrato dispositivi elettronici e documenti durante le operazioni di perquisizione.

La polizia ha fermato un 22enne italiano, di origini marocchine, con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. L'attività, effettuata dagli uomini della Digos di Reggio Emilia e Bologna e coordinata dalla Direzione Centrale Polizia di Prevenzione, dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, diretta dal procuratore capo Calogero Gaetano Paci, e dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Bologna, diretta da Paolo Guido, ha avuto inizio dopo che gli investigatori erano venuti a conoscenza della volontà del giovane di compiere un attacco armato di coltello nelle vie del centro di Reggio Emilia. L'operazione è scattata giovedì. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Reggio Emilia, arrestato un altro italo-marocchino. Voleva fare una strage per l'Isis

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