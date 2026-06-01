Un giovane di 21 anni di origini marocchine, residente a Vimercate, è stato arrestato con l’accusa di preparare un attacco simile a quello di Modena. Secondo gli inquirenti, aveva manifestato intenzioni di portare a termine un atto di matrice jihadista. La polizia ha fermato il ragazzo prima che potesse agire. L'operazione è stata condotta in modo da bloccare eventuali piani imminenti. Il giovane si trovava sotto osservazione da tempo.

Zakaria Ben Haddi, un ragazzo di 21 anni di origini marocchine che vive a Vimercate, in Brianza, è stato fermato su richiesta della Procura di Milano per l'ipotesi di reato di 'terrorismo internazionale' legata a "diversi post inneggianti al martirio" pubblicati il 30 maggio che hanno fatto ritenere agli inquirenti "verosimile una sua immediata ed estemporanea attivazione". Il giovane, si legge nelle carte dell'accusa, avrebbe pubblicato sui social "contenuti apologetici di attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico in danno dei cristiani e più in generale contro l'occidente e di aperta esaltazione e incitamento al martirio, con di recente un riferimento al tragico evento delittuoso occorso nella città di Modena il 15 maggio 2026". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Brianza, era pronto al martirio jihadista: "Come a Modena". Fermato marocchino

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