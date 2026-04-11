Avvistato un lupo solitario ai Piani di Bobbio

Da ilgiorno.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un lupo solitario è stato avvistato e ripreso mentre si trovava sulle piste da sci della Valsassina, tra i Piani di Bobbio e Valtorta, nella giornata di ieri. L'animale è stato notato da alcuni sciatori durante le attività sulla neve e successivamente filmato, creando attenzione tra gli frequentatori della zona. L'avvistamento ha suscitato interesse tra le persone che frequentano le aree sciistiche della zona.

Barzio (Lecco), 11 aprile 2026 – Un lupo  sulle piste da sci. Quello che sembra proprio essere un un lupo solitario è stato avvistato e filmato sulle piste da sci della Valsassina, ai Piani di Bobbio e Valtorta. Mancano al momento riscontri scientifici, ma non si tratterebbe di un cane. https:www.ilgiorno.itleccocronacabarzio-un-lupo-sulle-piste-da-sci-avvistato-un-esemplare-solitario-ai-piani-di-bobbio-jjqevdh5 Si tratta probabilmente di un giovane esemplare in dispersion e, in cerca di un territorio proprio, oppure in avanscoperta. E' stato immortalato nei giorni scorsi mentre girovagava sui prati e su quel che resta della neve di quelle che d'inverno sono affollate piste da sci, frequentate, solo nell'ultima stagione appena conclusa da quasi 400mila sciatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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