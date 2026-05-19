A Modena, si discute sulle cause dell’atto violento attribuito a Salim El Koudri, con attenzione alle possibili connessioni tra malattia mentale e marginalità sociale. Le autorità stanno valutando le circostanze che hanno portato a questo episodio, mentre le indagini sono in corso. La vicenda ha suscitato diverse interpretazioni, senza che ancora si possa stabilire con certezza quale sia il motivo principale dietro il gesto. La comunità locale segue con attenzione l’andamento delle verifiche in atto.

Colpa della malattia mentale o della marginalità sociale? Davanti al gesto violento di Salim El Koudri a Modena il dibattito si è polarizzato attorno a queste due chiavi di lettura. Ma per Claudio Mencacci, psichiatra e presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia, “siamo di fronte a una forma di ibridazione: da una parte il disturbo psichico, dall’altra un senso di esclusione sociale”. Modalità da “lupo solitario”. Le modalità con cui si è mosso El Koudri, per lo psichiatra, sono molto simili a quelle di un lupo solitario, qualcuno che “si sente marginalizzato, messo in disparte dalla società. E che si isola e accumula rancore per il proprio fallimento personale, covando un desiderio di vendetta contro la società che lo esclude”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Modena, El Koudri tra marginalità sociale e ipotesi ‘lupo solitario’

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