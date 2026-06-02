A Praga si svolge la tappa di Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, con gare di boulder e lead. Dopo le tappe di Berna e Madrid, il circuito internazionale prosegue nel primo weekend di giugno con un evento che comprende entrambe le specialità. La competizione si tiene sulle pareti della capitale ceca, con atleti provenienti da tutto il mondo. La manifestazione si svolge in due giorni, senza interruzioni, concentrandosi sulle qualificazioni e le finali.

Non c’è sosta: dopo le tappe di Berna e Madrid (quest’ultima sulle pareti di Alcobendas), la Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva è pronta ad andare in scena in un nuovo fine settimana, il primo del mese di giugno, con un’altra doppia programmazione. Si vola a Praga, dove ad essere protagonisti saranno il boulder e la lead. Boulder al terzo appuntamento consecutivo, il quarto della stagione, lead invece al secondo giro di giostra, con ritorno sul main stage dopo lo show cinese di Wujiang dell’inizio del mese di maggio. Blocchi da risolvere e vie da trovare per arrivare al “Top”. Boulder Al maschile per il momento non si sfugge da un nome: quello di Sorato Anraku, il fuoriclasse nipponico che ha messo a referto 3 vittorie in 3 appuntamenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arrampicata sportiva: la Coppa del Mondo arriva a Praga. Ancora boulder e poi la lead

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