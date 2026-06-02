Arnaldi vittoria eroica e quarti al Roland Garros L’Italia del tennis non è solo Sinner

Da panorama.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Arnaldi ha raggiunto i quarti di finale a Roland Garros, conquistando una vittoria importante. L’Italia del tennis si conferma oltre Sinner, che rimane un talento di rilievo. La prestazione di Arnaldi evidenzia la presenza di altri giocatori italiani in grado di competere ai massimi livelli nei tornei del Grande Slam. La squadra azzurra si distingue per la crescita e la competitività, dimostrando che il tennis italiano non si limita a un singolo atleta.

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L’Italia del tennis, nel caso ci fosse ancora bisogno di dimostrarlo, non è Jannik Sinner. O meglio: non è soltanto lui, che rimane comunque la ciliegina sulla torta di un insieme di talenti che le altre nazioni ci invidiano. Sinner è stato eliminato dal Roland Garros – non per ragioni tecniche, ma per un malore che lo ha fermato proprio quando era a due punti dalla vittoria contro Cerundolo -, ma il castello non è crollato. Perché sotto non c’era una sola colonna, ma delle fondamenta estremamente solide. Matteo Arnaldi ha battuto lo statunitense Frances Tiafoe in cinque set – 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4 – dopo cinque ore e mezza di gioco. Una... 🔗 Leggi su Panorama.it

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