Arnaldi vittoria eroica e quarti al Roland Garros L’Italia del tennis non è solo Sinner

L’Italia del tennis, nel caso ci fosse ancora bisogno di dimostrarlo, non è Jannik Sinner. O meglio: non è soltanto lui, che rimane comunque la ciliegina sulla torta di un insieme di talenti che le altre nazioni ci invidiano. Sinner è stato eliminato dal Roland Garros – non per ragioni tecniche, ma per un malore che lo ha fermato proprio quando era a due punti dalla vittoria contro Cerundolo -, ma il castello non è crollato. Perché sotto non c’era una sola colonna, ma delle fondamenta estremamente solide. Matteo Arnaldi ha battuto lo statunitense Frances Tiafoe in cinque set – 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4 – dopo cinque ore e mezza di gioco. Una... 🔗 Leggi su Panorama.it

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Interessante pezzo di #bertellino #berrettini ha dato vita ad una prestazione piuttosto solida altro acuto tricolore co un grande #arnaldi che piega #tsitsipas è iniziata bene l’avventura al #rolandgarros di #vavassori e #bolelli focus ben puntato sul titolo x.com

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