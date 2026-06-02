Arnaldi vittoria eroica e quarti al Roland Garros L’Italia del tennis non è solo Sinner
Arnaldi ha raggiunto i quarti di finale a Roland Garros, conquistando una vittoria importante. L’Italia del tennis si conferma oltre Sinner, che rimane un talento di rilievo. La prestazione di Arnaldi evidenzia la presenza di altri giocatori italiani in grado di competere ai massimi livelli nei tornei del Grande Slam. La squadra azzurra si distingue per la crescita e la competitività, dimostrando che il tennis italiano non si limita a un singolo atleta.
L’Italia del tennis, nel caso ci fosse ancora bisogno di dimostrarlo, non è Jannik Sinner. O meglio: non è soltanto lui, che rimane comunque la ciliegina sulla torta di un insieme di talenti che le altre nazioni ci invidiano. Sinner è stato eliminato dal Roland Garros – non per ragioni tecniche, ma per un malore che lo ha fermato proprio quando era a due punti dalla vittoria contro Cerundolo -, ma il castello non è crollato. Perché sotto non c’era una sola colonna, ma delle fondamenta estremamente solide. Matteo Arnaldi ha battuto lo statunitense Frances Tiafoe in cinque set – 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4 – dopo cinque ore e mezza di gioco. Una... 🔗 Leggi su Panorama.it
Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.
Picking EVERY Men's QF at Roland Garros 2026 | Monday Match Analysis
Notizie e thread social correlati
Roland Garros: ai quarti Cobolli e il derby Berrettini-Arnaldi. L'Italia fa festa anche senza SinnerA Roland Garros, tre tennisti italiani sono ancora in gara nei quarti di finale, nonostante l’assenza di Jannik Sinner.
Berrettini “vendica” Sinner: batte Cerundolo in tre set e vola ai quarti del Roland Garros. Dove potrebbe esserci il derby con ArnaldiMatteo Berrettini ha vinto contro Cerundolo in tre set, qualificandosi per i quarti di finale del Roland Garros.
Temi più discussi: INENARRABILE MATTEO: quarti al Roland Garros per Arnaldi nel match dell'anno contro Tiafoe; C’è un Italia che ride a Parigi: bene Berrettini, Arnaldi e Cobolli; Il cuore di Berrettini, la corsa Arnaldi, la lucidità di Cobolli. Storie di un Roland Garros diverso - LiveTennis.it.
MATTEO ARNALDI AGLI OTTAVI ! Due anni dopo l’ultima volta, Matteo Arnaldi torna negli ottavi di finale di uno Slam e lo fa ancora una volta al Roland Garros, grazie alla vittoria in cinque set su Raphael Collignon: 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6 il punteggio finale, al t facebook
Interessante pezzo di #bertellino #berrettini ha dato vita ad una prestazione piuttosto solida altro acuto tricolore co un grande #arnaldi che piega #tsitsipas è iniziata bene l’avventura al #rolandgarros di #vavassori e #bolelli focus ben puntato sul titolo x.com
Arnaldi epico al Roland Garros: vince la maratona con Tiafoe e vola ai quarti di finaleSulla terra rossa dello Slam parigino il ligure batte lo statunitense al quinto set (7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4) e ora affronterà l'altro azzurro Berrettini: i dettagli ... corrieredellosport.it
Arnaldi, vittoria eroica e quarti al Roland Garros. L’Italia del tennis non è solo SinnerArnaldi batte Tiafoe dopo più di cinque ore e raggiunge Berrettini e Cobolli ai quarti. L'Italia del tennis è un movimento, non un solo uomo ... panorama.it