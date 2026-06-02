Arnaldi vince una maratona di 5 ore | Tiafoe è battuto ai quarti

Da ameve.eu 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giocatore ha vinto una maratona di cinque ore battendo un avversario ai quarti di finale. Durante la partita, ha recuperato uno svantaggio di due break, grazie a una serie di punti vincenti nelle fasi decisive. La sfida si è protratta oltre cinque ore, con momenti di grande fatica e scambi prolungati che hanno richiesto sforzi fisici intensi. La partita si è conclusa con la vittoria di questo atleta, che ha superato l’avversario in tre set.

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? Punti chiave Come ha fatto Arnaldi a recuperare uno svantaggio di due break?. Quali momenti critici hanno trasformato la partita in una maratona fisica?. Perché la gestione dei punti decisivi è stata la chiave della vittoria?. Chi affronterà Arnaldi nel prossimo derby italiano ai quarti di finale?.? In Breve Match durato 5 ore e 30 minuti con punteggio finale 3-2.. Arnaldi ha annullato quattro set point nel nono gioco del secondo set.. L'azzurro ha recuperato uno svantaggio di 4-1 nel quarto set.. Prossimo turno prevede un derby italiano contro Matteo Berrettini.. Matteo Arnaldi vince una battaglia di cinque ore e mezza al Roland Garros contro Tiafoe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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ARNALDI epico: rimonta pazzesca e TIAFOE è battuto dopo una maratona! | ROLAND GARROS 2026

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