Arnaldi vince il punto più bello del Roland Garros la telecronaca | È impossibile Che scandalo
Durante la partita agli ottavi di finale di Roland Garros, Arnaldi ha conquistato un punto spettacolare contro Tiafoe, che ha lasciato senza parole i telecronisti. La sequenza, descritta come irreale, ha suscitato reazioni di stupore. Dopo questa vittoria, il giocatore si è qualificato per i quarti di finale del torneo. La scena ha attirato l’attenzione degli appassionati e dei commentatori, riconoscendo la qualità del gesto tecnico.
Arnaldi vola ai quarti del Roland Garros e lo fa dopo una sfida pazzesca contro Tiafoe. Telecronisti impressionati da un punto irreale: "Che scandalo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.
WITEK ROZBITA, GDZIE TKWI PROBLEM CHWALISKA SZALEJE W ROLAND GARROS! SIDOR I KOSTYRA ANALIZUJ
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: LIVE Arnaldi-Collignon 6-4, 3-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro è calato sul più bello nel 2° set
Leggi anche: In Spagna scrivono che Sinner è stato “salvato” dagli organizzatori del Roland Garros: “È l’uomo delle nevi”
Temi più discussi: Dal baratro all'estasi: il match point con cui Arnaldi completa il capolavoro contro Tiafoe; Arnaldi vince il punto più bello del Roland Garros, la telecronaca: È impossibile. Che scandalo; Roland Garros, immenso Arnaldi: rimonta Tiafoe e vince dopo 5 ore e mezzo; LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: la fenice di Sanremo completa il sogno azzurro, rimonta pazzesca dal baratro.
Un #arnaldi SU-PER-LA-TI-VO, riprende 4 game e dopo più 5h, punto su punto, vince e vola ai QUARTI insieme a #Berrettini e #Cobolli! È il #rolandgarros degli ITALIANI, 3 italiani, PER LA PRIMA VOLTA!! Next! x.com
Il sogno azzurro illumina la notte al Roland Garros. Matteo Arnaldi infatti completa un leggendario tris: è ai quarti di finale a Parigi con Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Tre assi dell’Italia che vince, che domina sul rosso di Parigi, nonostante Sinner sia a Monte facebook
Roland Garros R4: M. Arnaldi def. [19] F. Tiafoe 7-6(5), 6-7(5), 3-6, 7-6(3), 6-4 reddit
Arnaldi vince il punto più bello del Roland Garros, la telecronaca: È impossibile. Che scandaloMatteo Arnaldi ha fatto impazzire l'Italia del tennis nella notte che ha consentito all'azzurro di volare ai quarti del Roland Garros dove incontrerà Berrettini in un derby tutto italiano. Ma ciò che ... fanpage.it
Arnaldi epico al Roland Garros: vince la maratona con Tiafoe e vola ai quarti di finaleSulla terra rossa dello Slam parigino il ligure batte lo statunitense al quinto set (7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4) e ora affronterà l'altro azzurro Berrettini: i dettagli ... corrieredellosport.it