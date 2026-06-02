Arnaldi vince il punto più bello del Roland Garros la telecronaca | È impossibile Che scandalo

Notizia in breve

Durante la partita agli ottavi di finale di Roland Garros, Arnaldi ha conquistato un punto spettacolare contro Tiafoe, che ha lasciato senza parole i telecronisti. La sequenza, descritta come irreale, ha suscitato reazioni di stupore. Dopo questa vittoria, il giocatore si è qualificato per i quarti di finale del torneo. La scena ha attirato l’attenzione degli appassionati e dei commentatori, riconoscendo la qualità del gesto tecnico.