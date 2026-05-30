Nel secondo set, l'azzurro ha perso il servizio e il punto si è portato a 15-0. Attualmente, il punteggio vede Arnaldi con il set vinto 6-4 e Collignon che conduce 3-4 nel secondo. Durante lo scambio, Matteo ha commesso un errore con il dritto, che ha portato a un punto per l'avversario.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Purtroppo esce il dritto di Matteo. 15-0 Servizio e dritto. Dai che non è tardi per andare 2-0! Adesso c’è assolutamente da ripartire. 3-4 Tiene la battuta non senza soffrire Collignon. A-40 NOOO! Era fuggito alla grande dalla diagonale di rovescio Arnaldi, poi ha giocato la giusta smorzata: è uscita a Collignon fermo. 40-40 SUPER punto con il dritto di Arnaldi, dai Matte! 40-30 Non entra la risposta di dritto del ligure. 30-30 Arriva il gratuito che non ti aspetti, di rovescio dopo il servizio. 30-15 Servizio e benedizione. 15-15 Calo fisico di Arnaldi, non gli viene il passante di rovescio da lontano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Collignon 6-4, 3-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro è calato sul più bello nel 2° set

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MATTEO ARNALDI vs RAPHAEL COLLIGNON | Roland Garros 2026 Gameplay Simulation | 3rd Round Battle

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