Arnaldi rimonta Tiafoe e telecronisti impazziscono | È incredibile

Matteo Arnaldi ha vinto contro Frances Tiafoe negli ottavi di finale di Roland Garros 2026. Dopo essere stato sotto, ha rimontato e ha concluso la partita con la vittoria. Gli operatori televisivi hanno commentato con entusiasmo, definendo l'evento “incredibile”. Con questa vittoria, Arnaldi ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale dello Slam parigino. In quella fase affronterà Matteo Berrettini in un derby tutto italiano che determina l'accesso alle semifinali.

(Adnkronos) – Matteo Arnaldi show al Roland Garros 2026. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Frances Tiafoe negli ottavi di finale dello Slam di Parigi, raggiungendo per la prima volta i quarti, dove affronterà Matteo Berrettini nel derby azzurro che vale un posto in semifinale. Tanti gli scambi epici tra i due durante il match, uno. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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