Durante l'ottavo di finale tra Matteo Arnaldi e Frances Tiafoe, un punto decisivo ha scatenato reazioni di sorpresa tra pubblico e telecronisti. Quando Arnaldi ha colpito la palla, gli spettatori si sono alzati in piedi e hanno applaudito, mentre i commentatori hanno commentato con entusiasmo. La scena ha attirato l'attenzione generale, diventando un momento clou della partita.

C'è un momento, nell'incredibile ottavo di finale-maratona in cui Matteo Arnaldi ha battuto Frances Tiafoe, pubblico e telecronisti si alzano in piedi e applaudono, sbigottiti. Il tennista italiano, una delle più belle sorprese del Roland Garros 2026, si trova al quinto set, due set pari, in vantaggio 5-4 e sul 40-40. Un momento decisivo. Tiafoe accelera, schiaccia, Arnaldi è alle corde ma si difende con tutto quello che ha nel corpo, nella testa e nel polso. Alza un paio di campanili disperati ma chirurgici e sfinisce l'esperto americano, letteralmente. Tiafoe arriva stravolto a rete per rispondere al lob ma scarica quasi con frustrazione la pallina contro il nastro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Arnaldi contro Tiafoe, il punto che fa esplodere i telecronisti: "Uno scandalo"

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Matteo Arnaldi vince un punto ASSURDO contro Tiafoe al Roland Garros 2026

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