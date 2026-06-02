Arnaldi da primato ma come si recupera un tennista dopo oltre 17 ore di partite?
Dopo più di 17 ore di partita, il recupero di un tennista richiede procedure specifiche. Secondo il medico dello sport, è fondamentale intervenire con un’alimentazione adeguata e un riposo prolungato. Si consiglia di reintegrare liquidi ed elettroliti persi durante l’attività e di dedicare tempo al riposo muscolare. La gestione del recupero deve essere personalizzata, considerando l’intensità dello sforzo e le condizioni fisiche dell’atleta.
17 ore e 42 minuti: sembra il tempo di percorrenza di un Ironman, invece è la durata complessiva dei match di Matteo Arnaldi, che ha raggiunto i quarti di finale del Roland Garros – dove affronterà Berrettini in un derby italiano – dopo quattro vere e proprie maratone. Arnaldi è arrivato ai quarti di finale dopo aver battuto Griekspoor in 4 ore e un minuto, Tsitsipas in 3 ore e 17 minuti, Collignon in 4 ore e 58 minuti e Tiafoe dopo una battaglia di 5 ore e 26. Considerando che il tempo di recupero a disposizione tra una partita e l’altra è a volte addirittura meno di 48 ore, considerando l’unico giorno di riposo in mezzo, è lecito chiedersi come faccia un tennista a recuperare così in fretta dopo quattro sfide del genere e un’altra altrettanto dura all’orizzonte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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