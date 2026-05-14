Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle ore 12 | in contemporanea altre 4 partite di Serie A

Domenica 17 maggio alle ore 12 si terrà il derby tra Roma e Lazio, in concomitanza con altre quattro partite di Serie A. La Prefettura di Roma ha approvato la proposta della Lega Serie A di programmare l'incontro in questa fascia oraria. Questa decisione permette lo svolgimento della partita senza restrizioni di orario. La gara si svolgerà allo stadio della capitale, con la presenza di pubblico come previsto. La data e l’orario sono stati comunicati ufficialmente dalla Lega.

La Prefettura di Roma ha dato l'ok alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12. Stessa data e stesso orario per Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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