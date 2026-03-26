Sinner che punto in recupero con Tiafoe Poi fa la faccia da cattivo

Nel Masters 1000 di Miami, Jannik Sinner ha vinto in due set contro Frances Tiafoe, con il punteggio di 6-2, 6-2 in un’ora e 11 minuti. Durante il match, Sinner ha eseguito un passante in recupero particolarmente spettacolare, che ha suscitato una reazione espressiva con una faccia dall’aspetto deciso.

Uno dei colpi più belli della vittoria in due set (doppio 6-2 in un'ora e 11 minuti) di Jannik Sinner contro Frances Tiafoe nel Masters 1000 di Miami: un passante in recupero clamoroso, celebrato con una faccia "cattiva". In semifinale troverà il vincente di Zverev-Cerundolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, che punto in recupero con Tiafoe. Poi fa la faccia da cattivo Articoli correlati Fiorentina ribalta la Lazio, ma si fa raggiungere su rigore al 4? di recupero: 2-2. Punto prezioso. Vanoli fa scelte da brivido. PagelleROMA – Da stropicciarsi gli occhi: la Fiorentina pareggia e addirittura va in vantaggio su rigore al in casa della Lazio. A che ora gioca Sinner oggi all’Atp di Miami 2026: dove vedere in tv la sfida con Tiafoe e i precedentiMiami, 26 marzo 2026 - Dopo Alex Michelsen, mandato al tappeto per 7-5, 7-6, c'è un altro americano sulla strada di Jannik Sinner al Masters 1000 di... Tutto quello che riguarda Sinner che punto in recupero con Tiafoe... Temi più discussi: Sinner, grande sportività: ammette il tocco e concede il punto a Moutet (VIDEO); Sinner e il guanto di sfida ad Alcaraz, quanto può recuperare l'azzurro nella corsa al numero 1; Sinner, come cambia il ranking? Jannik recupera 1000 punti su Alcaraz e vede il primo posto; Sinner-Alcaraz e la corsa al n° 1 del ranking Atp: la terra rossa ci consegnerà un nuovo re?. Sinner, bellissimo gesto di fair play a Miami: concede il punto a Moutet che lo applaudeVittoria per Jannik Sinner al Miami Open, 6-1, 6-4 che gli riserva un posto agli ottavi di finale. Da sottolineare la grande onestà dell'azzurro nel quarto game del secondo set, quando sul servizio di ... sport.sky.it LIVE Sinner-Moutet 6-1, 6-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro avanza risparmiando energieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI SINNER-MOUTET Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell'incontro di 3° turno di Jannik SINNER, che vede ... oasport.it Jannik di corsa verso la semifinale Sinner supera Tiafoe in un’ora e 12 minuti e conquista la quarta semifinale in cinque partecipazioni al Miami Open È il primo giocatore della storia a vincere 14 match consecutivi senza perdere set nel Sunshine Double - facebook.com facebook Le parole di Jannik Sinner a ‘Sky Sport’ “Oggi è stata una partita diversa perché ho iniziato subito forte e ho servito molto bene. Le condizioni erano diverse, faceva molto caldo. Posso essere contento di questa prestazione, ora ci riposiamo e cerchiamo di x.com