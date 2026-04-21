Fico verso Mosca | Polonia e Paesi Baltici chiudono lo spazio aereo

Il viaggio del premier slovacco previsto per il 9 maggio si è trasformato in una questione politica a livello europeo. Polonia e Paesi Baltici hanno deciso di chiudere i loro spazi aerei ai voli provenienti da e diretti verso la Russia, in risposta alle sanzioni dell’Unione Europea. Questa decisione ha influito sui piani di viaggio del primo ministro slovacco, che avrebbe dovuto attraversare quei territori per raggiungere Mosca.

Il viaggio del premier slovacco Robert Fico per il 9 maggio diventa un caso politico europeo. A causa delle sanzioni dell'Ue, Polonia e Paesi Baltici impediscono il volo nei loro spazi aerei. La decisione si scontra con memoria storica e tensioni con il Cremlino La Polonia si prepara a negare il sorvolo all’aereo del premier slovaccoRobert Ficodiretto aMoscaper le celebrazioni delGiorno della Vittoria del 9 maggio. Secondo fonti diplomatiche citate dall’agenzia russaRia Novosti, larichiesta è formalmente “in valutazione”, ma l’esito sarebbe già deciso:autorizzazione non concessa al 100%. Quello della Polonia tuttavia non è un caso isolato perché ancheLituania e Lettoniahanno negato il passaggio nei propri spazi aerei, costringendo Fico a cercarerotte alternative.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fico verso Mosca: Polonia e Paesi Baltici chiudono lo spazio aereo Notizie correlate Media: “Anche la Polonia chiuderà lo spazio aereo al premier slovacco, Robert Fico, diretto a Mosca”Mosca, 21 aprile 2026 - Sarà più lungo del previsto il viaggio del premier slovacco Robert Fico verso Mosca per assistere alla parata del 9 maggio. Leggi anche: La Polonia vieterà al premier slovacco Fico di sorvolare lo spazio aereo per recarsi a Mosca alla parata del 9 maggio Contenuti e approfondimenti Media: Anche la Polonia chiuderà lo spazio aereo al premier slovacco, Robert Fico, diretto a MoscaDopo i Paesi Baltici anche Varsavia potrebbe dire di no al leader di Bratislava che il 9 maggio vuole partecipare alle celebrazioni del Giorno della Vittoria nella capitale russa ... quotidiano.net La Polonia vieterà il sorvolo al premier slovacco Fico per andare in RussiaLa Polonia vieterà al premier slovacco Fico di sorvolare il suo territorio durante il viaggio verso Mosca per la parata del 9 maggio. lettera43.it