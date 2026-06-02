Arianna Fontana ha consegnato una medaglia olimpica al Presidente della Repubblica durante le celebrazioni del 2 giugno al Quirinale. L'atleta ha portato il riconoscimento in occasione delle festività nazionali, in una cerimonia ufficiale. La medaglia, simbolo delle vittorie sportive, è stata consegnata in presenza di autorità e pubblico. La consegna si inserisce nel quadro delle celebrazioni patriottiche organizzate per la giornata.

(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2026 "Alle Olimpiadi avevamo l'occasione di regalare una medaglia alle persone che ritenevamo importanti e la sua telefonata dopo la prima medaglia mi ha dato ancora più energia e più forza per continuare a portare alto il tricolore", così Arianna Fontana, pattinatrice di short track, pluricampionessa mondiale e olimpica ha consegnato una medaglia al presidente Sergio Mattarella durante l'incontro del capo dello Stato con i protagonisti di 'I volti della Repubblica'. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Arianna Fontana regala una medaglia olimpica a Mattarella al Quirinale per il 2 Giugno

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