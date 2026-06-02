2 giugno mattarella saluta artisti e sportivi al quirinale

Il 2 giugno, il presidente della Repubcia ha incontrato artisti e sportivi al Quirinale durante lo spettacolo per la festa nazionale.

In occasione del 2 giugno il capo dello Stato Sergio Mattarella ha salutato artisti e sportivi coinvolti nello spettacolo per la festa della Repubblica al Quirinale. Tra gli altri il presidente della Repubblica ha scambiato chiacchiere con l’ex capitano dell’Inter Beppe Bergomi, con Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Gianni Morandi, Luca Barbarossa, Annalisa, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e l’atleta paralimpica Bebe Vio. Alla fine selfie collettivo con il Presidente. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Mattarella saluta artisti e sportivi per il 2 giugno

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