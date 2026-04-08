Durante un evento pubblico, una campionessa olimpica ha rivolto parole di grande affetto a una figura istituzionale, sottolineando il ruolo di simbolo rappresentativo degli italiani. La persona coinvolta ha risposto con un messaggio di apprezzamento, evidenziando come la partecipazione e l’impegno della sportiva abbiano reso questa Olimpiade significativa per molti. La scena ha suscitato attenzione e commenti sui social, mostrando il legame tra sport e valori nazionali.

"Lei ha reso questa Olimpiade davvero speciale, perché è stato un simbolo di tutti gli italiani, dell'affetto che abbiamo sentito, della loro passione e della loro forza. E l'ha fatto con tanti gesti che non dimenticheremo mai, come il pranzo che abbiamo fatto insieme al Villaggio Olimpico, dove abbiamo potuto condividere insieme dei momenti veramente speciali. Ci ha fatto diventare parte della sua famiglia". Inizia così il discorso della pattinatrice di velocità Arianna Fontana al Quirinale, che ha ringraziato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la cerimonia di restituzione del Tricolore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arianna Fontana gli dedica parole dolcissime: la reazione di Mattarella

Olimpiadi, Mattarella al villaggio olimpico pranza con Arianna Fontana e gli azzurriVisita al Villaggio Olimpico, incontro con la delegazione azzurra e pranzo fianco a fianco con Arianna Fontana.

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Arianna Fontana rompe il silenzio sull'uscita paradossale dell'ex presidente Gravina, impatto devastante: Oltre le etichetteArianna Fontana replica all'ex presidente Figc Gabriele gravina dopo le dichiarazioni su sport dilettantistici in conferenza stampa e il riferimento alla campionessa record dello short track ... sport.virgilio.it

Riconsegnate le bandiere italiane al Presidente Mattarella da parte degli atleti olimpici e paralimpici (Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Amos Mosaner e Federica Brignone, e agli Alfieri della squadra paralimpica, René De Silvestro e Chiara Mazzel) x.com

Gravina l'aveva citata durante l'assurda conferenza stampa, con annessa gaffe. Arianna Fontana replica con eleganza e fermezza: "Lo sport italiano non ha bisogno di essere diviso. Il calcio può e dovrebbe aiutare il livello di tutto lo sport italiano" - facebook.com facebook