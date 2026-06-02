arezzo oltre lo sguardo con il festival officine social movie

Arezzo ospita il festival Officine Social Movie, con la mostra “Il paesaggio e l'artificio tra visione e algoritmo”. La rassegna si tiene dal 2 giugno 2026, coinvolgendo artisti e registi locali e internazionali. La mostra presenta opere che esplorano il rapporto tra paesaggio naturale e tecnologia digitale, evidenziando l’uso di algoritmi e visioni artificiali. La manifestazione si svolge in diverse location della città, con eventi e proiezioni fino a data da definirsi.

Arezzo, 2 giugno 2026 – Sarà la mostra “Il paesaggio e l'artificio tra visione e algoritmo. Arezzo con uno sguardo diverso. e l'Intelligenza Artificiale” dell'artista Daniele Terzoni ad inaugurare la settima edizione di Officine Social Movie. L'appuntamento, ad ingresso libero, è fissato per sabato 6 giugno alle ore 17:30 presso il Cinema Eden di Arezzo, dove prenderanno ufficialmente il via i quattro giorni del festival dedicato al cortometraggio e, insieme, alla diffusione di contenuti che promuovano i valori della solidarietà, dell’accoglienza, dell’inclusione sociale, della diversità culturale e dei diritti. La mostra... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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