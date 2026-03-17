Martedì 10 marzo all’Auditorium Virgili di Amandola si è svolto l'incontro intitolato ‘Oltre lo sguardo. Come trasformare le emozioni’. L’evento è stato promosso dalla Prefettura di Fermo e dalla Compagnia delle Ceneri d’Arte, coinvolgendo un pubblico presente per ascoltare le discussioni sul tema delle emozioni e dei modi per trasformarle. La giornata ha visto interventi e attività dedicate a questo argomento.

Martedì 10 marzo, all’Auditorium ‘Virgili’ di Amandola si è tenuto l’incontro promosso dalla Prefettura di Fermo e dalla Compagnia delle Ceneri d’Arte. L’evento ha rappresentato per noi studenti delle classi terze medie dell’Iis di Amandola e dell’Ic Interprovinciale dei Sibillini, una preziosa occasione di riflessione sui tipi di violenza e, in particolare, sulla violenza di genere. Dopo i saluti istituzionali del Prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio e del sindaco di Amandola Marinangeli sono intervenuti rappresentanti della compagnia teatrale ‘Ceneri d’Arte’, il vice Questore della polizia di Stato Abbate, la psicologa e pedagogista clinica Orizi e l’avvocatessa Meconi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Oltre lo sguardo. Come trasformare le emozioni’

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