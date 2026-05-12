Officine Social Movie svela i finalisti dell’edizione 2026
Il 12 maggio 2026, Officine Social Movie ha annunciato i finalisti dell’edizione di quest’anno. La manifestazione si svolgerà dal 6 al 9 giugno ad Arezzo. Prima della presentazione ufficiale del programma, sono stati resi noti i nomi dei film e dei progetti che competono per i premi in concorso. La fase finale si avvicina e si attendono ulteriori dettagli sulla manifestazione.
Arezzo, 12 maggio 2026 – . In attesa della presentazione ufficiale del programma del festival, in calendario dal 6 al 9 giugno, Officine Social Movie annuncia i finalisti dei premi in concorso. Annunciati i finalisti della settima edizione di Officine Social Movie, il festival internazionale di cortometraggi che anche quest’anno porterà ad Arezzo cinema, creatività e temi sociali. Cresce così l’attesa per la conferenza stampa di presentazione, in programma martedì 19 maggio alle ore 12 al Cinema Eden, durante la quale saranno svelati gli ospiti protagonisti dei quattro giorni di festival, dal 6 al 9 giugno.🔗 Leggi su Lanazione.it
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