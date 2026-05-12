Officine Social Movie svela i finalisti dell’edizione 2026

Il 12 maggio 2026, Officine Social Movie ha annunciato i finalisti dell’edizione di quest’anno. La manifestazione si svolgerà dal 6 al 9 giugno ad Arezzo. Prima della presentazione ufficiale del programma, sono stati resi noti i nomi dei film e dei progetti che competono per i premi in concorso. La fase finale si avvicina e si attendono ulteriori dettagli sulla manifestazione.

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