Riqualificate due aree giochi nei quartieri San Paolo e Madonnella | Giardini con giostrine inclusive

Sono stati completati interventi di riqualificazione in due aree giochi situate nei quartieri San Paolo e Madonnella. Gli spazi verdi pubblici hanno subito lavori di miglioramento sulle attrezzature dedicate ai bambini, con particolare attenzione alle giostrine. Le nuove installazioni sono state realizzate con l’obiettivo di rendere più sicure e accessibili le aree dedicate ai più piccoli. I lavori sono stati effettuati recentemente e le aree sono ora aperte al pubblico.

Nei due spazi di verde pubblico sono stati effettuati interventi di riqualificazione sulle giostrine dedicati ai più piccoli. L'assessore alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi, ha inaugurato questa mattina a Bari la nuova area giochi di via Carlo Massa, nel quartiere San Paolo, quella.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Restyling nei quartieri San Paolo a Madonnella: come cambieranno i parchi pubbliciPartiti i lavori in periferia, nei prossimi giorni le attività proseguiranno anche nelle aree urbane centrali. Leggi anche: Giochi inclusivi nei giardini di via Zaffoni Panoramica sull’argomento Temi più discussi: IL COMUNE COMUNICA - domani mattina l'inaugurazione delle nuove aree giochi nel giardino Baden Powell a Madonnella e in via Carlo Massa al San Paolo, nel pomeriggio l'accensione dell'impianto di illuminazione del giardino di viale Kennedy; Lavori fermi al parco giochi?: Stop per il meteo, riapertura a maggio; L'anfiteatro di Camaro San Paolo, otto offerte per i lavori di completamento: a breve l'appalto; Bari, degrado al giardino Aylan Kurdi: Sos Città chiede un intervento immediato. Bari, inaugurate due nuove aree giochi: nuovi spazi per bambini a San Paolo e MadonnellaBARI - Mattinata all’insegna del gioco e della riqualificazione urbana a Bari, dove sono state inaugurate due nuove aree giochi nei quartieri San Paolo e Madonnella. A tagliare il nastro, l’assessore ... giornaledipuglia.com Bari, riqualificata l'area giochi nella piazza di Torre a MareIn tema di aree giochi riqualificate, nei prossimi giorni saranno completati gli interventi in via Tramonte nel quartiere San Paolo È stata inaugurata la nuova area giochi riqualificata in Piazza ... lagazzettadelmezzogiorno.it Messina, focus sull’anfiteatro di Camaro San Paolo e i sopralluoghi nelle zone interessate alle demolizioni - facebook.com facebook