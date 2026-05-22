Nuove aree gioco e più sicurezza nei nidi comunali di Santarcangelo

Giovedì 21 maggio, il sindaco di Santarcangelo, accompagnato dalla vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, insieme all’assessore alle Istituzioni scolastiche e ai funzionari degli uffici tecnici e scolastici, ha visitato i nidi comunali della città. Durante la visita, sono stati mostrati i lavori di ristrutturazione e miglioramento delle aree gioco, finalizzati ad aumentare la sicurezza per i bambini che frequentano gli spazi. La coordinatrice pedagogica ha partecipato all’incontro, presente anche il personale dei servizi educativi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Giovedì, 21 maggio, il sindaco Filippo Sacchetti, la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni e l’assessore alle Istituzioni scolastiche Luca Paganelli, accompagnati dai funzionari dell’ufficio Tecnico, dell’ufficio Scuola e dalla coordinatrice pedagogica di Santarcangelo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video UDNE PRIE 401 - ELMA GODINJAK i bivši muž koji ju je patološki mrzeo Sullo stesso argomento Leggi anche: Climatizzatori nei nidi comunali: "Ambienti scolastici confortevoli" Educazione all’aperto: laboratori e passeggiate nei nidi comunaliIl contatto diretto con gli elementi naturali entra ufficialmente a far parte del progetto pedagogico dei servizi per l’infanzia forlimpopolesi. Nuove aree gioco PER I NOSTRI BAMBINI PARCHI E AREE VERDI sono fondamentali per una città a misura di #famiglia: sistemeremo quelle che necessitano di interventi e ne installeremo altre, inclusive. x.com War Thunder è un gioco fantastico, invece di scoprire nuove meccaniche o forse anche nuove uova di Pasqua, scopri nuovi bug... reddit Con Return of the Ancients Path of Exile 2 punta su progressione, crafting e nuove sfide endgameGrinding Gear Games ha presentato 'Return of the Ancients', il nuovo grande aggiornamento di Path of Exile 2 che introduce la lega 'Runes of Aldur', una revisione estesa dell'endgame e tanti ... multiplayer.it L'aggiornamento 1.4 di Dune: Awakening aggiunge PvP opzionale, nuove zone e server personalizzatiDune: Awakening riceve l'aggiornamento 1.4 che introduce due nuove location, missioni aggiuntive del Landsraad e nuove opzioni per la gestione dei server. multiplayer.it