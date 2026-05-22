Nuove aree gioco e più sicurezza nei nidi comunali di Santarcangelo
Giovedì 21 maggio, il sindaco di Santarcangelo, accompagnato dalla vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, insieme all’assessore alle Istituzioni scolastiche e ai funzionari degli uffici tecnici e scolastici, ha visitato i nidi comunali della città. Durante la visita, sono stati mostrati i lavori di ristrutturazione e miglioramento delle aree gioco, finalizzati ad aumentare la sicurezza per i bambini che frequentano gli spazi. La coordinatrice pedagogica ha partecipato all’incontro, presente anche il personale dei servizi educativi.
Giovedì, 21 maggio, il sindaco Filippo Sacchetti, la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni e l’assessore alle Istituzioni scolastiche Luca Paganelli, accompagnati dai funzionari dell’ufficio Tecnico, dell’ufficio Scuola e dalla coordinatrice pedagogica di Santarcangelo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
UDNE PRIE 401 - ELMA GODINJAK i bivši muž koji ju je patološki mrzeo
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Climatizzatori nei nidi comunali: "Ambienti scolastici confortevoli"
Educazione all’aperto: laboratori e passeggiate nei nidi comunaliIl contatto diretto con gli elementi naturali entra ufficialmente a far parte del progetto pedagogico dei servizi per l’infanzia forlimpopolesi.
Nuove aree gioco PER I NOSTRI BAMBINI PARCHI E AREE VERDI sono fondamentali per una città a misura di #famiglia: sistemeremo quelle che necessitano di interventi e ne installeremo altre, inclusive. x.com
NUOVE AREE GIOCO PER I BAMBINI E ZONE FITNESS PER GLI SPORTIVI Mapperemo le giostrine da sistemare e ne installeremo altre inclusive. Continueremo a valorizzare sport all'aperto e spazi di socialità Avanti insieme! facebook
War Thunder è un gioco fantastico, invece di scoprire nuove meccaniche o forse anche nuove uova di Pasqua, scopri nuovi bug... reddit
Con Return of the Ancients Path of Exile 2 punta su progressione, crafting e nuove sfide endgameGrinding Gear Games ha presentato 'Return of the Ancients', il nuovo grande aggiornamento di Path of Exile 2 che introduce la lega 'Runes of Aldur', una revisione estesa dell'endgame e tanti ... multiplayer.it
L'aggiornamento 1.4 di Dune: Awakening aggiunge PvP opzionale, nuove zone e server personalizzatiDune: Awakening riceve l'aggiornamento 1.4 che introduce due nuove location, missioni aggiuntive del Landsraad e nuove opzioni per la gestione dei server. multiplayer.it