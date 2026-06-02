Archivio storico del Comune di Arezzo | si cerca una nuova sede

Il Comune di Arezzo ha avviato le procedure per trovare una nuova sede per l’archivio storico. Il servizio patrimonio dovrà individuare un immobile idoneo e avviare le procedure pubbliche per il trasferimento. Attualmente, l’archivio si trova in via della Fiorandola. La ricerca di una nuova sede riguarda la necessità di trasferire i documenti conservati nell’attuale struttura. Nessuna data è stata comunicata per il completamento del trasferimento.

Sarà adesso compito del servizio patrimonio del Comune di Arezzo dare avvio alle procedure pubbliche utili all'individuazione di un immobile dove traslocare l'archivio comunale di via della Fiorandola. L'edificio, in locazione all'ente municipale dal 1992, non risponderebbe più alle esigenze per. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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