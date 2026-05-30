Il Vespa Club Arezzo cerca una nuova sede
Il Vespa Club Arezzo sta cercando una nuova sede. La sede attuale dell’associazione, che ha radici profonde nella città, è stata abbandonata e non è più disponibile. La ricerca di un nuovo spazio riguarda un’area che possa ospitare incontri, attività e eventi legati alla passione per i motorini d’epoca. La decisione di cambiare sede arriva dopo anni di utilizzo dello stesso locale, ora chiuso.
Arezzo, 30 maggio 2026 – Il Vespa Club Arezzo cerca casa. La sede della storica associazione è stata negli ultimi vent’anni all’interno dello stadio “Città di Arezzo” ma i lavori di rifacimento dell’impianto hanno ora implicato la necessità di lasciare questi locali e di trovare nuovi spazi per ospitare le diverse attività associative, organizzative e archivistiche. L’appello del Vespa Club Arezzo, fondato nel lontano 1996, è dunque rivolto a istituzioni, enti, associazioni o privati per contribuire alla ricerca di una sede che possa diventare un nuovo punto di riferimento per l’aggregazione dei soci e per la custodia del patrimonio storico-documentale costruito in tre decenni di storia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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