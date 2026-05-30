il vespa club arezzo cerca una nuova sede

Notizia in breve

Il Vespa Club Arezzo sta cercando una nuova sede. La sede attuale dell’associazione, che ha radici profonde nella città, è stata abbandonata e non è più disponibile. La ricerca di un nuovo spazio riguarda un’area che possa ospitare incontri, attività e eventi legati alla passione per i motorini d’epoca. La decisione di cambiare sede arriva dopo anni di utilizzo dello stesso locale, ora chiuso.