Vince il divertimento | in migliaia per Falcomics

Da ilrestodelcarlino.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una giornata di pioggia, migliaia di persone si sono radunate in piazza Catalani per partecipare a Falcomics, l’evento dedicato al mondo del fumetto e dell’animazione. Durante la manifestazione, sono state scattate numerose foto di ombrelli aperti tra la folla, creando un’immagine colorata e vivace sotto le gocce di pioggia. La partecipazione massiccia ha coinvolto appassionati di tutte le età, che hanno condiviso momenti di allegria e divertimento tra esposizioni, incontri e spettacoli.

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Immagini, iconiche, che rimangono impresse. Come quelle degli ombrelli che si aprono in piazza Catalani, dove si danza senza curarsi delle gocce che cadono. E soprattutto al parco Kennedy, con un pubblico partecipe e canterino, nonostante la pioggia di venerdì, per il concerto di Cristina D’Avena. La regina delle sigle dei cartoni animati, non appena sul palco, ripropone i successi più grandi, scherza con i fan ("Sembra Natale, avete scritto la letterina?", chiede ai più piccoli) e ringrazia ("Per l’amore che mi dimostrate, sempre"). Poi ci sono le immagini di ieri. E di un sole che fa (finalmente) capolino a Falconara e una città che si ritrova (nuovamente) invasa in una magia di gente (a migliaia), colori e costumi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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