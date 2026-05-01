Primo Maggio Barese in migliaia al parco 2 Giugno tra musica e divertimento
A Bari, migliaia di persone si sono radunate nel Parco 2 Giugno per il tradizionale festeggiamento del Primo Maggio. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico che ha potuto godere di musica dal vivo, bancarelle con cibo e spettacoli vari. Il festival, ormai consolidato nel calendario della città, attrae ogni anno residenti e visitatori per una giornata all’insegna di intrattenimento e socialità.
In migliaia hanno raggiunto Parco 2 Giugno a Bari per il consueto appuntamento con il 1° Maggio Barese, il festival tra musica, cibo, bancarelle e performance, da anni diventato evento di richiamo per il capoluogo pugliese.Il tempo sereno ha facilitato l'afflusso di tantissimi giovani e delle.🔗 Leggi su Baritoday.it
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Grande partecipazione della città al Primo Maggio Barese. - facebook.com facebook
Primo maggio barese, tre giorni di musica e sport al parco 2 Giugno. Dall'1 al 3 maggio spazio anche alla gastronomia e laboratori per bambini #ANSA x.com