Primo Maggio Barese in migliaia al parco 2 Giugno tra musica e divertimento

A Bari, migliaia di persone si sono radunate nel Parco 2 Giugno per il tradizionale festeggiamento del Primo Maggio. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico che ha potuto godere di musica dal vivo, bancarelle con cibo e spettacoli vari. Il festival, ormai consolidato nel calendario della città, attrae ogni anno residenti e visitatori per una giornata all’insegna di intrattenimento e socialità.