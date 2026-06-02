approviamo il suffragio minorenne

Il Parlamento ha approvato la proposta di modificare l'articolo 48 della Costituzione per estendere il diritto di voto ai minorenni sotto i 18 anni. La modifica prevede di abbassare l'età minima per partecipare alle elezioni politiche e referendarie. La proposta ora passa alle Camere per ulteriori passaggi legislativi. Nessuna data è ancora fissata per l'entrata in vigore della nuova normativa.

«Per consentire il voto a chi ha meno di 18 anni basterebbe modificare l’articolo 48 della Costituzione. Può sembrare pura utopia, ma anche le suffragette all’inizio furono derise» È un esperto di politiche pubbliche, ha lavorato al ministero dell'Istruzione nei governi Renzi e Gentiloni; oggi supporta l’Ufficio di presidenza della Camera dei deputati. Ha curato Liberare la scuola (Il Mulino) e collabora con diverse testate. Non è un problema solo formale, ma anche sostanziale, visto che è sotto gli occhi di tutti che la nostra legislazione penalizza le future generazioni. Alcuni esempi: il debito pubblico al quale si ricorre non... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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