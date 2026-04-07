Domani alle 18, nella sala “Pallerini” di palazzo Gradari a Pesaro, si terrà un evento dedicato alla riscoperta del Pio Suffragio, una chiesa di interesse locale. L’appuntamento, che si svolge in via Rossini 26, prevede una presentazione pubblica con interventi e approfondimenti sulla storia e l’architettura dell’edificio religioso. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere meglio questo sito storico della città.

Domani a Pesaro alle 18 nella sala “Pallerini“ di palazzo Gradari (via Rossini, 26 - Pesaro) la Società pesarese di studi storici e la Fondazione Pescheria-Centro Arti visive presentano il Quaderno di Studi pesaresi 3 che contiene un saggio di Alessandro Paccapelo, La chiesa del Pio Suffragio a Pesaro. La chiesa del Pio Suffragio oggi è molto diversa da come venne pensata e costruita nella seconda metà del XVII secolo; chi le passa davanti, lungo il corso XI Settembre, nota un edificio “strano“ e non particolarmente attraente, neanche si capisce che in passato fu una chiesa confraternale perché l’edificio è stata capitozzato (dopo il terremoto del 1916) e prima era già stata indemaniato in età napoleonica e poi dopo l’Unità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Pio Suffragio, una chiesa da riscoprire

Da Pio XII a Papa Francesco: la Chiesa di fronte alla guerra scissa tra pacifismo e responsabilitàIl 27 agosto 1939, a pochi giorni dall’invasione della Polonia, Papa Pio XII rivolse un appello equanime alla pace, invitando tutte le parti a...

Il carnevale che fu con la sfilata dei carri sul Facsal. Il sindaco degli Anni 80: «Una tradizione da riscoprire»Avevo tre anni quando mia madre mi vestì da Tenerone, il pupazzo rosa con le orecchie lunghe interpretato da Gianfranco D’Angelo a “Drive In”.

Argomenti più discussi: Cotignola: mostra, apericena e concerto chiudono le iniziative legate all’8 marzo; Il Triduo pasquale in tutte le chiese e parrocchie della diocesi -.

Pio IX e il doppio RisorgimentoFu il nuovo pontefice, Pio IX, a imprimere sorprendentemente una svolta ai desideri di una riscossa italiana. Eletto in giugno, nominò in agosto segretario di Stato il cardinale Pasquale Gizzi, assai ... avvenire.it

Suffragio femminile in Italia: la prima volta delle donne alle urne fu il 10 marzo 1946Quando si parla di voto alle donne in Italia, il pensiero corre subito al 2 giugno 1946, data del referendum tra Monarchia e Repubblica e dell’elezione dell’Assemblea Costituente. In realtà il primo ... donnamoderna.com

Oggi pomeriggio Ore 15.30 Sala del Pio Suffragio, via Mameli 12 - Imola - facebook.com facebook