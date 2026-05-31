Il primo suffragio femminile | Una battaglia lunga un secolo

Il primo suffragio femminile in Italia è stato ottenuto dopo un processo che è durato circa un secolo. La legge che ha concesso il diritto di voto alle donne è stata approvata nel 1945, rendendo possibile la partecipazione femminile alle elezioni politiche del 1946. La prima volta che le donne hanno esercitato questo diritto è stata durante le consultazioni del 1946, a seguito dell’entrata in vigore della legge. Oggi, sia il premier che il capo dell’opposizione sono donne.

Rima, 31 maggio 2026 – C’è ancora domani, però sbrighiamoci. L’attuale premier e il capo dell’opposizione sono donne, vero. Ma il numero delle occupate in Italia è molto al di sotto della media europea, le sindache sfiorano il 15% e alla presidenza della Regione si parla di due su venti. Dietro a Meloni e Schlein si srotolano decenni di battaglie per la parità e legioni di uomini ostinati, a volte feroci, che per troppo tempo hanno considerato l’altra metà dell’anagrafe inadatta alla vita pubblica, subordinata per natura. A nome di tutti loro lo storico Mario Avagliano domanda scusa. E lo fa firmando con il collega Marco Palmieri “Voto alle donne! - La storia di una battaglia dalle suffragette alla Costituente“ (Einaudi). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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