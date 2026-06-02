Approvato il progetto esecutivo da 210mila euro | si va verso la riapertura della Casa Natale di Michetti a Tocco da Casauria
La provincia ha approvato un progetto esecutivo da 210mila euro per i lavori di manutenzione della Casa Natale di Francesco Paolo Michetti a Tocco da Casauria. L’intervento prevede interventi di restauro e conservazione dell’edificio. La somma sarà destinata alla riqualificazione della struttura, che si prepara alla riapertura. I lavori sono stati ufficialmente approvati e si attende l’avvio delle operazioni di manutenzione.
Approvato dalla provincia il progetto esecutivo da 210mila euro per i lavoro di manutenzione della Casa Natale di Francesco Paolo Michetti, a Tocco da Casauria. “Un passo decisivo verso la riapertura”. Ad affermarlo è il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Blasioli (Pd). “Si tratta di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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