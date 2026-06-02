Aperte le iscrizioni per una ‘Camminata nella natura' accompagnati da letture itineranti

Notizia in breve

Le iscrizioni sono aperte per una camminata nella natura con letture itineranti, prevista per giovedì 4 alle 16. L’evento si svolge tra Porotto e Cassana, attraversando Burana, e sarà accompagnato da letture lungo il percorso. L’appuntamento è organizzato dall’associazione La Casona e dalla biblioteca comunale Aldo Luppi di Porotto, con partenza in via Arginone, a Ferrara.