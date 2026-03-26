StraRiccione torna a correre | 900 in gara e iscrizioni aperte per la non competitiva e la camminata ludico-motoria

Domenica 29 marzo si svolgerà la 46esima edizione di “StraRiccione”, una corsa competitiva di 10 chilometri riconosciuta dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e inserita nel calendario Corri Romagna 2026. La manifestazione prevede anche una non competitiva e una camminata ludico-motoria, con circa 900 partecipanti iscritti finora. Le iscrizioni sono ancora aperte.

Riccione si prepara a vivere una nuova, grande giornata di sport e partecipazione. Domenica 29 marzo arriva la 46esima edizione “StraRiccione”, la corsa competitiva di 10 chilometri omologata Fidal nazionale e inserita nel calendario Corri Romagna 2026. A questa si affianca, quest’anno, la gara non competitiva cronometrata sulla stessa distanza. Accanto alla 10 chilometri, già sold out, torna la tradizionale camminata ludico-motoria di 5,5 chilometri, alla quale ci si può iscrivere la mattina stessa dell’evento. Il ritrovo è fissato alle 7:30 davanti al Palazzo del Turismo, con partenza alle 9:30. La partenza e l’arrivo sono in programma nel tratto pedonale di viale Dante (piazzale Ceccarini) di fronte al Palazzo del Turismo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - StraRiccione torna a correre: 900 in gara e iscrizioni aperte per la non competitiva e la camminata ludico-motoria Articoli correlati Galaverna: al via la storica passeggiata ludico-motoria non competitiva di PianoroPianoro si prepara ad accogliere per il 54° anno la Galaverna, storica passeggiata ludico-motoria non competitiva, aperta a tutti, organizzata da... StraRiccione 2026 da record: sold out la 10 chilometri con oltre 900 iscrittiRiccione si prepara a vivere una nuova, grande giornata di sport e partecipazione: domenica 29 marzo torna la StraRiccione, appuntamento ormai... Approfondimenti e contenuti su StraRiccione torna Discussioni sull' argomento StraRiccione, è quasi sold out: la città pronta a correre. Info, percorso e modifiche alla viabilità; StraRiccione 2026 da record: sold out la 10 chilometri con oltre 900 iscritti. StraRiccione 2026 da record: per la 10 chilometri oltre 900 iscrittiRiccione si prepara a correre. Domenica 29 marzo torna la StraRiccione, appuntamento ormai storico che anche quest’anno registra il tutto esaurito già da ... chiamamicitta.it Podismo, StraRiccione: tutto esaurito per la 10 km di domenica 29 marzoRiccione si prepara a vivere una nuova, grande giornata di sport e partecipazione: domenica 29 marzo torna la StraRiccione, appuntamento ormai ... corriereromagna.it Corriamo tra le strade di Riccione Domenica 29 marzo torna la StraRiccione, la gara di corsa aperta a tutti tra le strade di Riccione! Tre categorie tra cui scegliere: La competitiva di 10km certificati FIDAL La 10 km non competitiva - facebook.com facebook