Sono state aperte le iscrizioni per la terza edizione della scuola di formazione politica organizzata dal Partito Democratico in Toscana. La scuola, intitolata a Sergio, offre un percorso di approfondimento e aggiornamento dedicato ai membri del partito e a chi desidera avvicinarsi alla politica. Le iscrizioni resteranno aperte fino alla data indicata, e le attività si svolgeranno nella regione toscana.

FIRENZE – Aperte le iscrizioni per la terza edizione della Scuola di formazione politica Sergio Staino del Partito Democratico della Toscana, nata con l’obiettivo di offrire un percorso di crescita politica e culturale attraverso un ciclo di incontri strutturato in momenti formativi di uno o più giorni. Fino a domenica 3 maggio è possibile inviare la propria candidatura attraverso il sito del Pd Toscana http:www.pdtoscana.it. L’iniziativa è stata presentata questa mattina da Emiliano Fossi, segretario del Pd Toscana e deputato dem, con Laura Sparavigna e Federico Badini, membri del comitato scientifico e organizzativo della Scuola di formazione Sergio Staino.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Aperte le iscrizioni alla scuola di formazione politica del Pd Toscana

Notizie correlate

Toscana, al via il concorso per la miglior colomba artigianale: aperte le iscrizioniFirenze, 2 marzo 2026 – Ci sono ricette che non sono solo ricette: sono gesti ripetuti nel silenzio del laboratorio, lievitazioni rispettate con...

Amalfi, l’ex scuola di Vettica diventa micronido: aperte le iscrizioni per 20 bambiniLa ex scuola elementare di Vettica di Amalfi tornerà a popolarsi di bambini a distanza di 25 anni: grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Iscrizioni aperte al percorso Chiccolino al nido Pepolino; Aperte le iscrizioni al bando Community Coach – Sport is Respect; Aperte le iscrizioni alla quarta edizione del Concorso Nazionale Yogurt e Latte Fermentato!; Nidi d’infanzia di Mirandola: aperte le iscrizioni per il 2026/2027.

Vela: Centomiglia, aperte le iscrizioni per l’appuntamento di settembreSabato 5 e domenica 6 settembre lo spettacolo del Trofeo Gargnano prima e del Trofeo Gorla poi, che sanciranno il vincitore della storica regata ... giornaledibrescia.it

Aperte le iscrizioni alla XV edizione del Festival delle Arti ImprovvisateFormazione, ricerca e spettacolo si incontrano nel borgo tolfetano: Tolfama cresce e consolida la sua rete internazionale ... civonline.it

OFFERTE gruppi Maldive. Sono aperte le prenotazioni per i viaggi di gruppo: 6-15 Agosto 1990€ 10-19 Gennaio 1590€ 17-26 Gennaio 1590€ alle Maldive con Andrea Vento viaggi staff da 1590€ a persona in camera doppia. Passa nelle nostre agenzie (trovi facebook

Sono aperte le iscrizioni ai campionati regionali Partecipa anche tu! Per tutte le info, scrivere a [email protected] #UnitiDallaStessaPassione x.com