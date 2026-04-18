Aperte le iscrizioni alla scuola di formazione politica del Pd Toscana
Sono state aperte le iscrizioni per la terza edizione della scuola di formazione politica organizzata dal Partito Democratico in Toscana. La scuola, intitolata a Sergio, offre un percorso di approfondimento e aggiornamento dedicato ai membri del partito e a chi desidera avvicinarsi alla politica. Le iscrizioni resteranno aperte fino alla data indicata, e le attività si svolgeranno nella regione toscana.
FIRENZE – Aperte le iscrizioni per la terza edizione della Scuola di formazione politica Sergio Staino del Partito Democratico della Toscana, nata con l’obiettivo di offrire un percorso di crescita politica e culturale attraverso un ciclo di incontri strutturato in momenti formativi di uno o più giorni. Fino a domenica 3 maggio è possibile inviare la propria candidatura attraverso il sito del Pd Toscana http:www.pdtoscana.it. L’iniziativa è stata presentata questa mattina da Emiliano Fossi, segretario del Pd Toscana e deputato dem, con Laura Sparavigna e Federico Badini, membri del comitato scientifico e organizzativo della Scuola di formazione Sergio Staino.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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