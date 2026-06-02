Aosta ha avviato un’operazione contro la microcriminalità, identificando 359 persone. Tra queste, 47 soggetti sono già noti alle autorità. Durante una perquisizione, è stato trovato un giovane italiano, ma i dettagli su cosa sia stato rinvenuto non sono stati resi pubblici. L’intervento ha coinvolto forze dell’ordine per contrastare comportamenti illeciti nella zona.

? Punti chiave Chi sono i 47 soggetti già noti alle autorità identificati?. Cosa è stato trovato durante la perquisizione del giovane italiano?. Quali locali sono stati controllati per la regolarità delle licenze?. Come hanno collaborato le diverse forze dell'ordine durante il blitz?.? In Breve Identificati 359 soggetti, di cui 47 già noti alle autorità locali.. Verificati 105 veicoli lungo le arterie di collegamento e punti strategici.. Controllati 9 esercizi pubblici per licenze, orari e somministrazione alcolici.. Denunciato un giovane italiano per porto abusivo di arma bianca.. Le Forze dell’Ordine presidiano Aosta e i comuni limitrofi dopo un weekend di intenso afflusso turistico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aosta sotto controllo: 359 identificati e blitz contro la microcriminalità

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