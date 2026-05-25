Ostia e Fiumicino si svegliano con gli elicotteri | maxi-blitz contro spaccio e microcriminalità

Al mattino presto, tra Ostia e Fiumicino, sono decollati diversi elicotteri durante una vasta operazione di controllo del territorio. Le forze dell’ordine stanno pattugliando le aree, eseguendo controlli e perquisizioni. L’intervento mira a contrastare lo spaccio di droga e la microcriminalità nella zona, coinvolgendo numerosi agenti e mezzi aerei. Nessuna informazione sulle persone fermate o sui risultati preliminari dell’operazione.

È in corso da questa mattina presto una vasta operazione straordinaria di controllo del territorio tra Ostia e Fiumicino. Il dispositivo, messo in campo dai Carabinieri del Gruppo di Ostia, punta alla prevenzione e al contrasto della microcriminalità diffusa e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Sono oltre 100 i militari impiegati sul territorio, con il supporto di assetti specialistici dell’Arma. Tra questi le Aliquote di Primo Intervento, le Squadre Operative di Supporto, le unità cinofile e un elicottero del Nucleo Carabinieri. Le attività di controllo e perquisizione si stanno concentrando nelle piazze di spaccio storiche e nelle aree recentemente finite al centro delle cronache giudiziarie. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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