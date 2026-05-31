Durante un’operazione contro la ‘Ndrangheta a Cirò Marina, sono state identificate 487 persone e sono state applicate sanzioni. Tra i controllati, 76 avevano precedenti penali. Gli agenti hanno sequestrato apparecchi da gioco illegali in alcuni locali, riscontrando violazioni delle normative sul gioco d’azzardo.

? Punti chiave Chi sono le 76 persone con precedenti emersi durante i controlli?. Cosa hanno scoperto gli agenti nei locali con apparecchi da gioco?. Perché un centro di meccatronica è stato chiuso con sequestri?. Come sono state gestite le irregolarità sui rifiuti e sul lavoro?.? In Breve Sanzioni totali di 12.000 euro per attività commerciali irregolari a Cirò Marina e Torretta.. Sequestro di attrezzatura per 5.163 euro in un centro di meccatronica abusivo.. Controllati 296 veicoli e 23 posti di blocco lungo le arterie stradali locali.. Identificate 76 persone con precedenti nei database delle forze dell'ordine durante l'operazione.. Blitz interforze tra Cirò Marina e Torretta di Crucoli: 487 persone identificate e sanzioni per 12. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz contro la ‘Ndrangheta: 487 identificati e sanzioni a Cirò Marina

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