È stato pubblicato il bando per il Marché Vert 202627, con istruzioni su come partecipare. Le domande devono specificare i costi di partecipazione per attività alimentari o artigianali. Per evitare l'esclusione automatica, è importante seguire le procedure indicate e rispettare i requisiti richiesti durante l'invio della domanda. Il termine per la presentazione delle richieste è stato comunicato, ma non è stato specificato nel comunicato ufficiale.

? Domande chiave Quanto costa partecipare con un'attività alimentare o artigianale?. Come evitare l'esclusione automatica durante l'invio della domanda?. Perché l'assegnazione degli spazi non è garantita a tutti?. Quali sono i requisiti tecnici per presentare l'istanza corretta?.? In Breve Scadenza domande via PEC entro il 30 giugno 2026. Artigiani e commercianti pagano 3.800 euro più IVA al 22%. Settore alimentare richiede 4.000 euro o 10.000 euro più IVA. Manifestazione in Piazza Chanoux dal 21 novembre al 6 gennaio. Il Marché Vert torna in Piazza Chanoux: aperte le domande per l’edizione 202627. Il Comune di Aosta ha pubblicato l’avviso per la partecipazione al prossimo Marché Vert, con le richieste di adesione fissate entro martedì 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aosta, aperto il bando per il Marché Vert 2026/27: ecco come aderire

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