Aperto il bando Sport Act Ecco le nuove opportunità

È stato aperto il bando Sport Act, rivolto a enti e associazioni sportive che desiderano accedere a finanziamenti per progetti e iniziative. La misura mira a sostenere attività sportive e promuovere lo sviluppo di strutture e programmi dedicati a diverse discipline. Le domande possono essere presentate entro le scadenze previste, seguendo le modalità indicate nel bando.

Un’occasione per innovare e crescere puntando sullo sport come leva di sviluppo. È aperto il bando "Sport Act", promosso nell’ambito del programma Interreg Italia-Francia Marittimo, che si rivolge alle imprese del territorio interessate a investire in progetti capaci di coniugare sostenibilità, inclusione e sviluppo economico. L’iniziativa punta a sostenere la cosiddetta "transizione sportiva", un approccio che guarda allo sport non solo come attività ricreativa, ma come strumento strategico per generare nuove opportunità imprenditoriali e valore per le comunità locali. Saranno cinque le imprese selezionate, che potranno beneficiare di un voucher fino a 5. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aperto il bando Sport Act. Ecco le nuove opportunità Articoli correlati Servizio civile in Bergamasca: aperto il bando: 500 opportunità con MosaicoAttività per favorire l’inclusione, il reinserimento e la socializzazione di persone con disabilità. Ciclone Harry, aperto il bando per i ristori alle imprese colpite: ecco come fare e le scadenzeI gestori di stabilimenti balneari e delle attività economiche e produttive lungo le coste siciliane danneggiate dal ciclone Harry potranno... How to Stay Consistent and Motivated Aggiornamenti e notizie su Aperto il bando Sport Act Ecco le nuove... Temi più discussi: Aperto il bando Sport Act. Ecco le nuove opportunità; Opportunità per le imprese del territorio: bando SPORT ACT; Sport e impresa: voucher fino a 5.800 euro; Sport e impresa | voucher fino a 5.800 euro. Aperto il bando Sport Act. Ecco le nuove opportunitàUn’occasione per innovare e crescere puntando sullo sport come leva di sviluppo. È aperto il bando Sport Act, promosso nell’ambito del programma Interreg Italia-Francia Marittimo, che si rivolge ... lanazione.it Opportunità per le imprese del territorio: bando SPORT ACTConfartigianato imprese Grosseto offre supporto alle aziende interessate a partecipare al bando dedicato ai progetti di transizione sportiva. maremmanews.it Progetto SPORT ACT: bando rivolto alle imprese per finanziare progetti in ambito sportivo Leggi la notizia lg.camcom.it/notizie/proget… @pc_maritime @AnciToscana #CameradiCommerciodellaToscanaNordOvest x.com SPAZIOTEMPO a cura di Paolo Andriani Squinzano, sport e socialità per la terza età: prosegue il progetto “Mi.Gio.Act Legacy” Prosegue con crescente partecipazione a Squinzano il progetto “Mi.Gio.Act Legacy – Mi muovo, gioco, sono attivo”, iniziativa dedica - facebook.com facebook