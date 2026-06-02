Aosta | 1,79 milioni dalle multe per potenziare la sicurezza stradale

Notizia in breve

Aosta ha raccolto 1,79 milioni di euro dalle multe, destinati al potenziamento della sicurezza stradale. La somma sarà utilizzata per l’acquisto di nuovi mezzi e tecnologie da parte della Polizia Locale. Non sono state specificate le modalità di distribuzione dei fondi né i dettagli sui veicoli e gli strumenti che verranno acquisiti. La ripartizione precisa delle risorse e i tempi di implementazione non sono stati comunicati.