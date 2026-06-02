Aosta | 1,79 milioni dalle multe per potenziare la sicurezza stradale

Da ameve.eu 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Aosta ha raccolto 1,79 milioni di euro dalle multe, destinati al potenziamento della sicurezza stradale. La somma sarà utilizzata per l’acquisto di nuovi mezzi e tecnologie da parte della Polizia Locale. Non sono state specificate le modalità di distribuzione dei fondi né i dettagli sui veicoli e gli strumenti che verranno acquisiti. La ripartizione precisa delle risorse e i tempi di implementazione non sono stati comunicati.

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? Punti chiave Come verranno distribuiti esattamente i 1,79 milioni di euro incassati?. Quali nuovi mezzi e tecnologie acquisterà la Polizia Locale?. Quali interventi specifici proteggeranno pedoni, ciclisti e soggetti vulnerabili?. Cosa prevede il piano per l'educazione stradale nelle scuole?.? In Breve Oltre 1.074.714 euro destinati a manutenzione stradale, barriere e gestione neve ad Aosta.. 508.592 euro stanziati per lavori stradali e personale addetto alla viabilità.. 247.858 euro per nuovi dispositivi tecnologici e digitalizzazione della Polizia locale.. Corsi di educazione stradale nelle scuole gestiti dagli organi di polizia locale.. Le sanzioni stradali ad Aosta raggiungono 1,79 milioni di euro nel 2025: ecco come verranno reinvestiti i fondi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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