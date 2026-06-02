Aosta | 1,79 milioni dalle multe per potenziare la sicurezza stradale
Aosta ha raccolto 1,79 milioni di euro dalle multe, destinati al potenziamento della sicurezza stradale. La somma sarà utilizzata per l’acquisto di nuovi mezzi e tecnologie da parte della Polizia Locale. Non sono state specificate le modalità di distribuzione dei fondi né i dettagli sui veicoli e gli strumenti che verranno acquisiti. La ripartizione precisa delle risorse e i tempi di implementazione non sono stati comunicati.
? Punti chiave Come verranno distribuiti esattamente i 1,79 milioni di euro incassati?. Quali nuovi mezzi e tecnologie acquisterà la Polizia Locale?. Quali interventi specifici proteggeranno pedoni, ciclisti e soggetti vulnerabili?. Cosa prevede il piano per l'educazione stradale nelle scuole?.? In Breve Oltre 1.074.714 euro destinati a manutenzione stradale, barriere e gestione neve ad Aosta.. 508.592 euro stanziati per lavori stradali e personale addetto alla viabilità.. 247.858 euro per nuovi dispositivi tecnologici e digitalizzazione della Polizia locale.. Corsi di educazione stradale nelle scuole gestiti dagli organi di polizia locale.. Le sanzioni stradali ad Aosta raggiungono 1,79 milioni di euro nel 2025: ecco come verranno reinvestiti i fondi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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