Nel 2025, i controlli automatici sulla velocità lungo l’asse interurbano hanno prodotto un incasso di 5,7 milioni di euro provenienti dalle multe. Le apparecchiature di rilevamento sono state attivate frequentemente durante l’anno, contribuendo al gettito complessivo legato alle sanzioni per infrazioni stradali. I dati indicano un’attenzione continua alle norme di sicurezza lungo questa arteria.

I controlli automatici sulla velocità sull’asse interurbano hanno generato un gettito di 5,7 milioni di euro nel corso del 2025. Le sanzioni, scattate superava i 90 km orari, sono state ripartite tra i comuni di Bonate Sopra e Bonate Sotto per finanziare interventi strutturali sulla viabilità e il potenziamento dei servizi di sicurezza locale. Il bilancio delle sanzioni e la distribuzione tra i comuni. L’analisi dei dati raccolti evidenzia come la quota maggiore della somma totale, pari a 3,7 milioni di euro, sia stata incassata dal territorio di Bonate Sopra. Tale entrata deriva principalmente dai rilievi effettuati dall’autovelox posto dopo la galleria Lesina, sul tratto che collega Lecco a Bergamo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asse Interurbano: 5,7 milioni dalle multe per la sicurezza stradale

Cesenatico: Autovelox, un’incasso record di 2,3 milioni nel 2025. 45mila multe e fondi per la sicurezza stradale.Cesenatico – Un autovelox installato sulla statale Adriatica ha generato entrate per 2.

5,8 milioni dalle multe: sicurezza e strade al centroLa Giunta comunale ha approvato il rendiconto del 2025, destinando 5,8 milioni di euro provenienti dalle sanzioni stradali al potenziamento della...